Десятки погибших, сотни пострадавших, отрицание фактов: годовщина эпидемии, которую скрывали власти

2 апреля 1979 года скончался работник военного городка Свердловск-19 Ф.Д. Николаев. Офицерский состав городка перевели на казарменное положение. С этого дня в Свердловске началась эпидемия сибирской язвы, жертвами которой стали, по разных оценкам, от 60 до 100 человек. Изначально официальная версия строилась на том, что эпидемию вызвало употребление в пищу мяса зараженного скота. Только после развала СССР признали, что причиной ЧП стала людская халатность, произошел выброс спор сибирской язвы в военном городке, где занимались разработкой биологического оружия.

Воспоминания очевидца: прослушка звонков и дезинфекция с вертолетов

«Мне 19 лет было, родители были в Москве в отпуске, там проходил чемпионат мира по хоккею, они на него уехали. А у моей соседки был телефон, я ходила принимать звонки с межгорода – родители из Москвы звонили с почты. Я им начала рассказывать, что у нас сибирская язва, нас разъединили. Снова заказали звонок – начала про сибирскую язву говорить, и нас опять разъединили. Больше я про язву не рассказывала, и разъединять перестали. Для нас тогда, конечно, шоком было, что звонки могут прослушивать.

Название «сибирская язва» появилось не сразу, сначала говорили, что произошел какой-то выброс в военном городке, что заболевают только мужчины и это заболевание легких. Уже потом, через несколько лет, мне рассказывала женщина, которая в военном городке жила, что у них шла дезинфекционная обработка, что-то распыляли с вертолетов, смывали все с крыш, мыли и асфальт. Средство было такое, что деревья от него гибли.

В двухтысячных мне коллега рассказывал, у них какие-то учения от завода были в военном городке, в марте, они оттуда ушли до утечки, но потом их с милицией забирали, отправляли в 40-ю больницу в отдельные боксы, какие-то лекарства на них проверяли, у кого-то температура до 40 поднималась, у кого-то судороги были, но все живы остались. 25 лет запрет был им про это рассказывать.

А в то время мы ничего не знали. Конечно, ходили слухи, люди на улицах шептались, говорили, что кто-то скотомогильник раскопал. Страшно было, но до города вроде не добралось – мы знали, что в военном городке умирают, но не в городе. Газеты про это не писали, в прессе все под запретом было. Такого, как сейчас: карантин, запрет выходить на улицу – конечно, не было», – рассказала «Новому Дню» жительница тогда еще Свердловска Ольга.

Обстоятельства эпидемии: из-за чего началась трагедия

Выброс спор возбудителя сибирской язвы произошел весной 1979 года из-за людской халатности. Микробиолог Канатжан Алибеков заявлял, что работник засекреченной лаборатории Николай Чернышев снял фильтр, когда производство спор сибирской язвы было приостановлено, но не оставил соответствующей записи в журнале. Начальник следующей смены снова запустил производство, не проверив защитные механизмы. Споры сибирской язвы вырвались наружу и разлетелись по воздуху.

В пользу версии о выбросе говорят несколько фактов. Во-первых, большинство зараженных умерло от редкой легочной формы заболевания, для которой характерно попадание в организм через дыхательные пути, а не с пищей. Во-вторых, все погибшие жили и работали в узком секторе, направленном к юго – юго-востоку от Свердловска-19. 2 апреля было зафиксировано направление ветра в эту сторону, примерно в это же время расположенный к югу от Свердловска-19 военный городок № 32 перешел на казарменное положение. Но годами советские власти говорили, что дело в зараженном мясе.

Считается, что о причинах биологической катастрофы знали появившиеся в Свердловске 4 апреля 1979 года генерал Бургасов (заместитель министра здравоохранения СССР и главный государственный санитарный врач СССР), а также генерал Смирнов – начальник 15-го управления Генштаба, «хозяин» Свердловска-19. Однако свои наблюдения они скрывали. В итоге виновность военных биологов была установлена вопреки их желанию. Генерал контрразведки Андрей Яковлевич Миронюк, который в 1979 году исполнял обязанности начальника особого отдела Уральского военного округа, составил секретную карту-обвинение (с истинными координатами), переданную позже командированному в Свердловск заместителю председателя КГБ СССР В.П. Пирожкову. До настоящего времени данные этой карты, обобщившей реальную картину событий, считаются государственной тайной и находятся в архиве КГБ/ФСБ.

«Новый День» ранее публиковал данные, полученные агентством от коллег Миронюка – из них следует, что в 79-м году в Свердловске от сибирской язвы умерло минимум 18 офицеров КГБ (!), проходивших сборы в 32-м военном городке, и более 50 гражданских лиц. Всего, по официальным данным, погибли 64 человека, но некоторые исследователи говорят, что их было более 100. Сотни человек пострадали.

Процесс об эпидемии сибирской язвы 70-х: в компенсации отказать

В феврале 2015 года Чкаловский районный суд уральской столицы официально зарегистрировал первое исковое заявление от женщины, ставшей жертвой выброса спор возбудителя сибирской язвы. Долгие годы она хранила молчание из-за подписки о неразглашении, но в итоге решила требовать через суд от государства 6 миллионов рублей в качестве компенсации.

Раиса Смирнова в конце 70-х работала на керамическом заводе, который в числе прочих объектов накрыло ядовитое облако. Из больницы, куда женщину доставили в полуобморочном состоянии, ее выписали с диагнозом «бактериологическая пневмония» и всю жизнь женщине приходится пользоваться ингалятором, часто вызывать скорую помощь.

Ответчиками по делу стали представители Минобороны России, 48-го Центрального научно-исследовательского института микробиологии Минобороны РФ (является правопреемником Центра военно-технических проблем бактериологической защиты, известен как объект Свердловск-19, расположен в военном городке № 19) и Министерства соцзащиты. Представитель Минобороны настаивал, что в те годы Смирновой медицинскими работниками был поставлен диагноз не «сибирская язва», а «пневмония», болезнь, о которой говорит горожанка, официально доказана не была и, как следствие, – не подтверждена никакими документами. Адвокат Смирновой просила через суд затребовать документы о больничных на керамическом заводе в те годы, запросить в загсе данные о количестве скоротечно умерших от инфекционных заболеваний граждан в 1979 году и информацию о том, когда и на каких основаниях на Восточном кладбище выделялся специальный участок (зона) для захоронения умерших от сибирской язвы.

Но ей отказали, а пенсионерке начали поступать угрозы с требованием отозвать исковое. Суд выносил решение в отсутствие заявительницы, и ей было отказано.

Подробнее о том, что происходило в Свердловске в 1979-м, что рассказывают о тех событиях военные и сотрудники КГБ и почему суд отказал в компенсации пострадавшей от эпидемии, читайте в наших архивных материалах.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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