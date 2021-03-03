Екатеринбургский НИИ Минобороны попал в новый санкционный список

Власти США ввели новые санкции в отношении российских предприятий. Поводом стало отравление оппозиционера Алексея Навального. Как указывается на сайте госдепартамента, с высокой степенью вероятности ФСБ причастна к отравлению политика нервно-паралитическим веществом, известным как «Новичок». Американцы считают, что оборонный сектор занимался разработкой программы создания химического оружия.

В санкционный список попали 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны, а также ЦНИИ-27, ГосНИИОХТ, 33-ЦНИИ, 27-й научный центр.

НИИ в Екатеринбурге ранее уже попадал в санкционный список – и тоже из-за разработки химического и биологического оружия. В России этот оборонный институт известен прежде всего по событиям 1979 года, когда в Свердловске произошла вспышка сибирской язвы.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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