США вводит санкции против НИИ из екатеринбургского военного городка

Минторг США внес в черный список три российских НИИ: 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт, 48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны России и московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Под санкции попадает объект, находящийся в Екатеринбурге, – Центр военно-технических проблем бактериологической защиты НИИ микробиологии МО РФ, это филиал 48-го ЦНИИ. Он находится на территории 19-го военного городка, известен широким массам прежде всего по вспышке сибирской язвы в СССР.

США считают, что НИИ из черного списка связаны с разработкой биологического и химического оружия. Посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что никаких доказательств этого не предоставлено. Он призвал Вашингтон «прекратить поиски несуществующих проблем и приложить усилия к скорейшей химической демилитаризации», говорится на странице посольства в Facebook.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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