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NewDayNews.ru

Четверг, 27 августа 2020, 15:23 мск

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Кремль о новых санкциях США против российских НИИ: «Нечестная конкурентная борьба»

Новые американские санкции в отношении российских научно-исследовательских институтов могут являться «очередным примером неконкурентной борьбы». Такое заявление сделал пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков. Он счел новые ограничительные меры продолжением «санкционным театром абсурда».

«Мы категорически не приемлем какие-либо заявления о том, что какие-то наши организации могут быть причастны или участвовать в разработке химического и бактериологического оружия – это нонсенс абсолютный, – цитирует пресс-секретаря президента РФ РИА «Новости». – А учитывая… научные изыскания одного из институтов (один из НИИ участвовал в разработке вакцины от Covid-19 – прим. ред.), мы не можем исключать, что это очередной пример такой ничем не прикрытой, оголтелой, неконкурентной борьбы».

Как сообщал «Новый День», накануне Минторг США внес в черный список три российских НИИ: 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт, 48-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны России и московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

По версии Вашингтона, НИИ из санкционного списка связаны с разработкой биологического и химического оружия. Однако как отметил посол РФ в США Анатолий Антонов, никаких доказательств этого не предоставлено. Дипломат призвал Вашингтон «прекратить поиски несуществующих проблем и приложить усилия к скорейшей химической демилитаризации», говорится в заявлении на странице посольства в Facebook.

Москва, Наталья Петрова

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