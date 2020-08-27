Россия возмутилась новыми санкциями США из-за надуманности предлогов

Россия считает решение властей США внести в черный список 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (33-й ЦНИИИ) и 48-й Центральный научно-исследовательский институт (48-й ЦНИИ) Министерства обороны России беспочвенным и намерена получить объяснения от Вашингтона.

Посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что ему известно, что власти США подозревают российские НИИ в связях с программой химических и биологических вооружений, однако никаких доказательств этих утверждений не представлено.

Также дипломат напомнил, что на сегодняшний день именно в США имеется внушительный арсенал боевых отравляющих веществ, а власти тянут с их уничтожением, которого требует мировое сообщество. Антонов призвал Вашингтон прекратить поиски несуществующих проблем и приложить усилия к скорейшей химической демилитаризации, говорится на странице посольства в Facebook.

Внесение российских НИИ в списки министерства торговли США означает, что американские власти вводят ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров лицам и организациям, которые представляют риски для нацбезопасности и внешнеполитических интересов Соединенных Штатов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.08.20

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