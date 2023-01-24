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Вторник, 24 января 2023, 14:44 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Когда-то здесь был морской курорт

Факт № 3. Все знают, что где-то в районе Перми было море, но мало кто в курсе, что на месте современного Екатеринбурга был настоящий морской курорт. Всего 50 млн лет назад. Причем море было не ледяное, а вполне теплое. Да и климат был приятный, мягкий, субтропический, как сейчас в Сочи. Это было в период палеогена, как раз после того, как вымерли динозавры, а атмосфера пришла в современный вид с минимальным содержанием углекислого газа и умеренным – кислорода.

Правда, всей этой красоты мы не застали – моря не стало уже 33 млн лет назад, а человечеству в более-менее современном виде всего несколько десятков тысяч лет.

© 2023, РИА «Новый День»

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