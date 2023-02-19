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Воскресенье, 19 февраля 2023, 14:17 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. В Свердловске состоялся первый чемпионат СССР по биатлону

Факт № 29. В марте 1957 года на Уктусских горах в Свердловске прошли первые официальные соревнования по биатлону в Советском Союзе. Тогда гонки еще мало напоминали современный вид спорта и назывались патрульными. Спортсмены бежали 30 км на лыжах в военном обмундировании и проходили только один огневой рубеж. В середине дистанции им нужно было поразить из винтовки две мишени – подвешенные резиновые шары. В чемпионате стартовали 26 лыжников, финишировал 21. Победителем соревнований стал Владимир Маринычев.

Классический вид биатлона, который дошел до наших дней, был опробован в СССР только на следующем чемпионате, в 1958 году. В эстонском городе Отепя лыжники соревновались на дистанции в 20 км и проходили 4 огневых рубежа. Этот формат – индивидуальная гонка – до сих пор присутствует в программе всех чемпионатов по биатлону.

© 2023, РИА «Новый День»

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