300 фактов о Екатеринбурге. Самый высокий недострой

Факт № 28. Сомнительный повод для гордости, но самое высокое недостроенное здание страны находится в Екатеринбурге – это торговый центр «Свердловск», он же бизнес-центр «Призма». Работы начались в 2004 году, спустя два года их остановили после обнаруженных проектных нарушений, затем снова начали в 2007-м, но в 2011-м стройка встала полностью – выяснилось, что проект был согласован и утвержден только до 8 этажа, а все, что построили выше, – самовольное сооружение.

В прошлом году экспертиза показала, что необходимо или срочно сносить верхушку небоскреба, или укреплять ее.