Подростки устроили пожар в заброшенном небоскребе

В выходные группа подростков забралась в недостроенное высотное здание возле железнодорожного вокзала и устроила там пожар. Теперь они и их родители объясняются с полицией.

«У нас не было злых умыслов. Единственное, что я могу сказать, что мы хотели просто повеселиться и разжечь костер. Однако не успели мы опомниться, как он перерос в настоящий пожар. Мы старались изо всех сил потушить его, но, увы, наши усилия оказались напрасными», – рассказал один из подростков телекомпании «4 канал».

В здание прибыл наряд ППС и задержал поджигателей.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют, как дети попали в недострой.

Как уже писал «Новый День», объект, о котором идет речь, – самое высокое недостроенное здание в стране. Строительство бизнес-центра «Призма» началось в 2004 году, спустя два года работы остановили после обнаруженных проектных нарушений, затем снова начали в 2007-м, но в 2011-м стройка встала полностью – выяснилось, что проект был согласован и утвержден только до 8 этажа, а все, что построили выше, – самовольное сооружение. Несколько лет назад владелец здания скончался, а его наследники не торопятся ни достраивать здание, ни сносить его. При этом доступ в недострой прекратить не могут – туда периодически с риском для жизни забираются подростки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

