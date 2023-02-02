300 фактов о Екатеринбурге. В честь города назван астероид

Факт № 12. 1 июня 2007 года астероиду № 27736 было присвоено имя Ekaterinburg. Он располагается в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Его диаметр составляет 8-19 километров, а средняя орбитальная скорость – 16,3 километра в секунду. Космический объект открыл в сентябре 1990 года бельгийский астроном Эрик Эльст в обсерватории Ла-Силья (Чили). Спустя годы он же предложил назвать этот астероид в честь уральского мегаполиса: ученый не раз бывал в России и знал ее города.

Не все астероиды имеют собственные имена, а только те, чьи орбиты более или менее надежно вычислены. Были случаи, когда эти объекты получали названия спустя десятки лет после открытия. Так, астероид Ekaterinburg при открытии был зарегистрирован как 1990 SA6.