300 фактов о Екатеринбурге. Купцы из рода Рязановых становились главами Екатеринбурга 8 раз за 80 лет

Факт № 30. Представители старообрядческого купеческого рода Рязановых поставили в Екатеринбурге своеобразный рекорд: из их семьи вышли пять глав города, которые в общей сложности отработали восемь сроков полномочий. Оттуда же происходил и самый первый избранный глава. Это Меркурий Рязанов (годы жизни – 1741-1814, глава города в 1787-1790 гг.). Именно при нем в Екатеринбурге были утверждены принципы управления муниципальной собственностью («общественной казной» и «общественными строениями») и принят план перспективной городской застройки.

Впоследствии главами Екатеринбурга избирались его сын Яким Рязанов (трижды – в 1814-1817, 1820-1823, 1841-1844 годах), племянник Аника Рязанов – в 1832-1835 и 1847-1850 гг., внук Иван Рязанов – в 1853-1856, внучатый племянник Иван Рязанов – в 1867-1869 гг.