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Понедельник, 30 января 2023, 14:34 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. В город было запрещено въезжать иностранцам

Факт № 9. Всего 33 года назад Свердловск перестал быть закрытым городом. В декабре 1990 года было принято постановление Совета Министров СССР, которое сняло запрет на посещение города иностранцами. В свое время ограничения были приняты из-за того, что здесь находились оборонные предприятия, и в годы холодной войны было немыслимо, чтобы в центр опорного края державы приехали потенциальные шпионы.

Впрочем, исключения делали – для Фиделя Кастро, Джавахарлала Неру, Индиры Ганди, Мао Дзедуна, Хо Ши Мина и Ким Ир Сена.

© 2023, РИА «Новый День»

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