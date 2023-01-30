300 фактов о Екатеринбурге. В город было запрещено въезжать иностранцам

Факт № 9. Всего 33 года назад Свердловск перестал быть закрытым городом. В декабре 1990 года было принято постановление Совета Министров СССР, которое сняло запрет на посещение города иностранцами. В свое время ограничения были приняты из-за того, что здесь находились оборонные предприятия, и в годы холодной войны было немыслимо, чтобы в центр опорного края державы приехали потенциальные шпионы.

Впрочем, исключения делали – для Фиделя Кастро, Джавахарлала Неру, Индиры Ганди, Мао Дзедуна, Хо Ши Мина и Ким Ир Сена.