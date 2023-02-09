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Четверг, 9 февраля 2023, 13:59 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. На месте дендрария были кунсткамера, эшафот и базар

Факт № 19. До революции улица 8 Марта называлась по-разному. Первое ее имя – Уктусская Першпективная. Она заканчивалась примерно на месте современного дендария, а прежде там была Хлебная площадь, где торговали, как несложно догадаться, хлебом. Рынок работал с 1825 года практически до самой революции.

На площади, впрочем, можно было не только купить или продать хлеб, но и развлечься. Помимо лавок там находились паноптикум, кунсткамера, балаганы, а также периодически проходили казни – для этого строился помост для эшафота, где провинившихся пороли плетью или кнутом. После реформы 1861 года экзекуции прекратились, а на месте, где обычно стояло сооружение для истязания приговоренных, выстроили часовню. Базар же работал по-прежнему, к нему добавились и точки общепита, которые назывались обжорными рядами. Нечто такое есть и в современной России – фуд-маркеты на рынках.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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