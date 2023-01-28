300 фактов о Екатеринбурге. Отцов-основателей путают, а они друг друга терпеть не могли

Факт № 7. При жизни Татищев и де Геннин друг друга недолюбливали. И в команде, сообща, не работали. Вообще, первым на Урал приехал Василий Татищев, он и выбрал место для строительства медеплавильного завода, с которого начался город. Но испортил отношения с местными промышленниками, и даже с Никитой Демидовым, и вынужден был вернуться в Москву. Позже на Урал приехал военный инженер Вильгельм де Геннин, который, к слову, нашел подход к Демидовым.

Скульптуру называли памятником Татищеву и де Геннину – но стоят они в обратном порядке. Тот, который в парике без шляпы – это Василий Татищев. Мужчина в шляпе – Вильгельм де Геннин. К слову, говорят, что шляпа появилась практически случайно: уже на приемке работ кто-то поинтересовался, как отличать-то героев, кто из них кто? Тогда и появилась треуголка.