«Колизей» на 2 года закроют на реконструкцию, театр «Провинциальные танцы» переедет

В Екатеринбурге «Колизей» закроют на капитальную реставрацию, которая продлится до 2026 года. Театру «Провинциальные танцы» на это время придется переехать. Куда – пока обсуждается.

«В этом году мы приступаем к масштабной реконструкции к зданию Первого городского театра, ныне – «Колизея». Запланирован большой объем финансирования на несколько лет. Работы закончим в 2026 году», – рассказал на брифинге первый заместитель главы Екатеринбурга Игорь Сутягин.

С 2021 года в здании «Колизея» работает театр «Провинциальные танцы». На время ремонта артистам придется переехать, правда, пока неизвестно, куда. «Вопрос сейчас обсуждается», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Отметим, что «Колизей» – не единственное здание культурного наследия, которое в этом году ждет преображение. Ко Дню города мэрия планирует завершить работы в Литературном квартале, где сейчас продолжается ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий. Кроме того, завершится реставрация трех объектов: на улице 8 Марта, 20, Карла Либкнехта, 36, и двух домов на Октябрьской революции, 52.

Для справки. Здание Первого городского театра в Екатеринбурге начали строить на Главном проспекте (ныне – проспекте Ленина) в 1845 году по проекту архитектора Турского. Деньги на проект дали купцы. Зрительный зал был рассчитан на 625 человек. Первые спектакли в нынешнем «Колизее» сыграли в 1847 году, это были комедия «Приёмыш» и водевиль «Дезертир».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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