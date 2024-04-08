Театр «Провинциальные танцы» временно переедет в ЦК «Урал»

Театр «Провинциальные танцы» на время реконструкции здания «Колизея» переместится в центр культуры «Урал». Скорее всего, переезжать артисты будут летом, когда закончится театральный сезон, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Конкретная дата переезда пока не обозначена, поскольку еще не объявлен конкурс на поиск подрядчика для реконструкции «Колизея». Конечная стоимость ремонта тоже неизвестна.

Как сообщал «Новый День», в этом году «Колизей» закроют на капитальную реставрацию, которая продлится до 2026 года. Чтобы создать объемное пространство, специалисты изменят высоту здания, восстановив скатность плоской крыши, а также понизят потолок над залом. После проведения работ фасад здания не изменится и сохранит свой первоначальный вид.

В обновленном театре появится полноценный зал для репетиций площадью не менее 200 квадратных метров с высотой потолка 4,5 метра – это необходимо для исполнения хореографических элементов и поддержек.

Для справки. Здание Первого городского театра в Екатеринбурге начали строить на Главном проспекте (ныне – проспекте Ленина) в 1845 году по проекту архитектора Турского. Деньги на проект дали купцы. Зрительный зал был рассчитан на 625 человек. Первые спектакли в нынешнем «Колизее» сыграли в 1847 году, это были комедия «Приёмыш» и водевиль «Дезертир».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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