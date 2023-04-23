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Воскресенье, 23 апреля 2023, 14:29 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Как городу искали более русское название

Факт 88. В первый раз Екатеринбург пытались переименовать еще в 1914 году – после начала Первой мировой войны. Тогда на волне подъема патриотических и антигерманских настроений столица Российской империи Санкт-Петербург сменила имя на Петроград.

После этого пермский губернатор Михаил Лозина-Лозинский предложил избавиться от слишком немецкого названия «Екатеринбург». Его поддержал главный начальник Уральских горных заводов. В конце апреля 1915 года вопрос о переименовании Екатеринбурга рассмотрела городская дума. Депутатам предложили выбрать следующие варианты, «приличествующие русскому городу»: Иседонск, Екатериноград, Екатеринополь, Екатеринозаводск, Екатериноисетск, Екатериноугорск, Екатериноурал, Екатеринокаменск, Екатериногор, Екатеринобор. После обсуждения дума единогласно высказалась за сохранение имени Екатеринбург, «не дерзая посягнуть на название, данное императором Петром Великим».

Впрочем, спустя десять лет, уже в советском государстве, город получил новое имя – Свердловск. Тогда горсовет выбирал из других вариантов – Реваншбург, Местиград, Уралгород и множество других.

© 2023, РИА «Новый День»

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