300 фактов о Екатеринбурге. Как городу искали более русское название

Факт № 88. В первый раз Екатеринбург пытались переименовать еще в 1914 году – после начала Первой мировой войны. Тогда на волне подъема патриотических и антигерманских настроений столица Российской империи Санкт-Петербург сменила имя на Петроград.

После этого пермский губернатор Михаил Лозина-Лозинский предложил избавиться от слишком немецкого названия «Екатеринбург». Его поддержал главный начальник Уральских горных заводов. В конце апреля 1915 года вопрос о переименовании Екатеринбурга рассмотрела городская дума. Депутатам предложили выбрать следующие варианты, «приличествующие русскому городу»: Иседонск, Екатериноград, Екатеринополь, Екатеринозаводск, Екатериноисетск, Екатериноугорск, Екатериноурал, Екатеринокаменск, Екатериногор, Екатеринобор. После обсуждения дума единогласно высказалась за сохранение имени Екатеринбург, «не дерзая посягнуть на название, данное императором Петром Великим».

Впрочем, спустя десять лет, уже в советском государстве, город получил новое имя – Свердловск. Тогда горсовет выбирал из других вариантов – Реваншбург, Местиград, Уралгород и множество других.