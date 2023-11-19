В Краснотурьинске простились с погибшей женой блогера Александра Лещева

В Краснотурьинске сегодня простились с супругой уральского блогера Александра Лещева. 28-летняя Виктория погибла 15 ноября в ДТП на Серовском тракте, когда возвращалась домой, к мужу и дочке.

Александр заказал большой кортеж из Екатеринбурга и принес на прощание 200 роз. Об этом он рассказал в социальных сетях.

«Моя девочка любила 101 розу. А сейчас 100. Я красные понесу, а белые – дочка. Двести роз», – поделился блогер.

Как ранее писал «Новый День», супруг специально отправил девушку на автобусе, чтобы она не рисковала ехать на машине. В ДТП пострадали 8 человек, из которых двое скончались. В числе погибших – водитель автобуса, который стал виновником аварии: он пошел на обгон и столкнулся с фурой.

Краснотурьинск, Дарья Деменева

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