«Я ее специально автобусом отправлял, думал, так безопаснее», – муж погибшей в ДТП на Серовском тракте

Сегодня в страшном ДТП с автобусом на Серовском тракте погибла жена уральского блогера Александра Лещева Виктория. У нее осталась дочь Алиса, которой скоро исполнится шесть лет.
«Девочка моя… Я специально ее на автобусе отправлял, чтобы на машине не ехать, думал, так безопаснее», – видео с такими словами записал супруг погибшей.
В ДТП также погиб водитель автобуса. Еще восемь человек пострадали, они доставлены в больницу. По предварительным данным, виновник аварии – водитель автобуса. Он пошел на обгон и столкнулся с фурой.
Екатеринбург, Елена Сычева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube