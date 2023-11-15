«Я ее специально автобусом отправлял, думал, так безопаснее», – муж погибшей в ДТП на Серовском тракте

Сегодня в страшном ДТП с автобусом на Серовском тракте погибла жена уральского блогера Александра Лещева Виктория. У нее осталась дочь Алиса, которой скоро исполнится шесть лет.

«Девочка моя… Я специально ее на автобусе отправлял, чтобы на машине не ехать, думал, так безопаснее», – видео с такими словами записал супруг погибшей.

В ДТП также погиб водитель автобуса. Еще восемь человек пострадали, они доставлены в больницу. По предварительным данным, виновник аварии – водитель автобуса. Он пошел на обгон и столкнулся с фурой.

Екатеринбург, Елена Сычева

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