Назван виновник смертельной аварии с автобусом под Верхней Пышмой (ФОТО)

Появились подробности смертельной аварии с участием пассажирского автобуса и фуры под Верхней Пышмой.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, около 9:30 в ДТП попал рейсовый автобус № 509 Краснотурьинск – Карпинск – Екатеринбург.
По предварительным данным, водитель автобуса начал обгон впереди идущего транспорта и столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли водитель автобуса и пассажир. Второй водитель и остальные пассажиры (6 человек) доставлены в Верхнепышминскую больницу.
Причины ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Прокуратура взяла на контроль проведение административного расследования полицией.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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