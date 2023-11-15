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Среда, 15 ноября 2023, 09:31 мск

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Назван виновник смертельной аварии с автобусом под Верхней Пышмой (ФОТО)

Фото: прокуратура Свердловской области

Появились подробности смертельной аварии с участием пассажирского автобуса и фуры под Верхней Пышмой.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, около 9:30 в ДТП попал рейсовый автобус № 509 Краснотурьинск – Карпинск – Екатеринбург.

По предварительным данным, водитель автобуса начал обгон впереди идущего транспорта и столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли водитель автобуса и пассажир. Второй водитель и остальные пассажиры (6 человек) доставлены в Верхнепышминскую больницу.

Причины ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Прокуратура взяла на контроль проведение административного расследования полицией.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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