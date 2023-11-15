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Среда, 15 ноября 2023, 11:37 мск

Новости Екатеринбург

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Один из пострадавших в ДТП с участием автобуса находится в очень тяжелом состоянии

Фото: Свердловская температура

В свердловском минздраве рассказали о состоянии пострадавших в аварии с участием рейсового автобуса № 509 Краснотурьинск – Екатеринбург.

Шесть человек были доставлены в городскую больницу Верхней Пышмы с повреждениями различной степени тяжести. У всех пациентов диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что на месте ДТП погибли водитель автобуса и пассажирка до приезда скорой помощи.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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