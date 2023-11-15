Один из пострадавших в ДТП с участием автобуса находится в очень тяжелом состоянии

В свердловском минздраве рассказали о состоянии пострадавших в аварии с участием рейсового автобуса № 509 Краснотурьинск – Екатеринбург.

Шесть человек были доставлены в городскую больницу Верхней Пышмы с повреждениями различной степени тяжести. У всех пациентов диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что на месте ДТП погибли водитель автобуса и пассажирка до приезда скорой помощи.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»