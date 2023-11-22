В больнице умер второй водитель автобуса, пострадавший в жуткой аварии под Верхней Пышмой

Число жертв резонансного ДТП с рейсовым автобусом № 509 Карпинск – Краснотурьинск – Екатеринбург увеличилось.

Как сообщает паблик «Краснотурьинск LIVE», накануне вечером в больнице скончался второй водитель автобуса – Евгений Частиков. Он выжил после аварии, но получил тяжелые сочетанные травмы. Мужчину прооперировали и перевели в реанимацию. Медики почти неделю боролись за его жизнь, но не смогли спасти.

Как ранее писал «Новый День», жуткая авария произошла ранним утром 15 ноября на Серовском тракте в районе Верхней Пышмы. За рулем пассажирского автобуса был 41-летний Игорь Перевалов. По версии ГИБДД, водитель выбрал небезопасную скорость и не учел погодные условия (шел снег), поэтому не справился с управлением. Автобус вылетел с трассы и опрокинулся в кювет. Перевалов и еще одна пассажирка автобуса, 28-летняя Виктория Лещева, погибли на месте. Еще шесть человек из автобуса госпитализировали, среди них был Евгений Частиков. На следующий день четырех пострадавших выписали на долечивание.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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