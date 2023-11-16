Четырех пострадавших в резонансном ДТП с автобусом выписали на долечивание

Четыре пассажира, пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом Карпинск – Краснотурьинск – Екатеринбург накануне утром, выписаны домой на амбулаторное лечение. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного минздрава, пациенты прошли обследование в Верхнепышминской ЦГБ.

Мужчина, получивший в ДТП сочетанные травмы, прооперирован, находится в реанимации в той же больнице. Еще один пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение. Состояние у обоих пациентов без ухудшений.

Напомним, ДТП случилось утром 15 ноября в 07:05 на 318-м километре Серовского тракта. За рулем пассажирского автобуса Yutong был 41-летний мужчина. По данным ГИБДД, водитель выбрал небезопасную скорость и не учел погодные условия, поэтому не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса с последующим столкновением с грузовиком «Рено Премиум», который следовал в попутном направлении.

В результате аварии водитель автобуса и 28-летняя пассажирка погибли на месте до приезда скорой. Еще шестеро пострадавших, в том числе один в крайне тяжелом состоянии, были доставлены в городскую больницу Верхней Пышмы.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель автобуса имел 15-летний стаж вождения категории D. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался один раз. Состояние водителя в момент аварии будет установлено по результатам назначенной химико-токсикологической экспертизы. В автобусе ехали 13 пассажиров. Нарушений выпуска на линию и эксплуатации автобуса дорожные полицейские не обнаружили.

Водитель фуры в ДТП не пострадал. 52-летний мужчина имеет водительский стаж 16 лет, за нарушения ПДД привлекался три раза. Освидетельствование показало, что он был трезв. Грузовик перевозил мешки с цементом и песком.

На месте аварии автоинспекторы выявили неудовлетворительные дорожные условия, сопутствующие ДТП. Обслуживающей дорогу организации выданы предписания для устранения недостатков. «Основная причина ДТП будет установлена в ходе следствия, по окончании которого будет принято процессуальное решение», – сообщили в свердловском управлении ГИБДД.

Екатеринбург, Елена Васильева

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