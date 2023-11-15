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Среда, 15 ноября 2023, 12:12 мск

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ГИБДД раскрыла обстоятельства аварии с автобусом: водитель не справился с управлением в условиях снегопада

Свердловская Госавтоинспекция установила обстоятельства смертельной аварии с участием рейсового автобуса Карпинск – Краснотурьинск – Екатеринбург под Верхней Пышмой.

ДТП случилось сегодня утром в 07:05 на 318-м километре Серовского тракта. За рулем пассажирского автобуса Yutong был 41-летний мужчина. По данным ГИБДД, водитель выбрал небезопасную скорость и не учел погодные условия, поэтому не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса с последующим столкновением с грузовиком «Рено Премиум», который следовал в попутном направлении.

В результате аварии водитель автобуса и 28-летняя пассажирка погибли на месте до приезда скорой. Еще шестеро пострадавших доставлены в городскую больницу Верхней Пышмы, один из пациентов находится в крайне тяжелом состоянии.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель автобуса имел стаж вождения категории D 15 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался один раз. Состояние водителя в момент аварии будет установлено по результатам назначенной химико-токсикологической экспертизы. В автобусе ехали 13 пассажиров. Сейчас устанавливается, были ли они пристегнуты ремнями безопасности. Нарушений выпуска на линию и эксплуатации автобуса дорожные полицейские не обнаружили.

Водитель фуры в ДТП не пострадал. 52-летний мужчина имеет водительский стаж 16 лет, за нарушения ПДД привлекался три раза. Освидетельствование показало, что он был трезв. Грузовик перевозил мешки с цементом и песком, в результате столкновения с автобусом груз не рассыпался.

На месте аварии автоинспекторы выявили неудовлетворительные дорожные условия, сопутствующие ДТП. Обслуживающей дорогу организации выданы предписания для устранения недостатков. «Основная причина ДТП будет установлена в ходе следствия, по окончании которого будет принято процессуальное решение», – сообщили в свердловском управлении ГИБДД.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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