На Серовском тракте рейсовый автобус столкнулся с фурой: 2 человека погибли, 6 пострадали

Сегодня утром на Серовском тракте в районе Верхней Пышмы рейсовый автобус столкнулся с фурой. Пострадали 8 человек, из них двое скончались на месте. Были ли это пассажиры автобуса или грузового автомобиля, пока неизвестно.

«На 318 км автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов Верхнепышминского района произошло смертельное ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля. На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, МЧС, СМП. Обстоятельства происшествия устанавливаются», – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

В региональном министерстве здравоохранения рассказали, что два человека погибли на месте, еще шестеро пострадали. Всех их эвакуируют в Верхнепышминскую центральную городскую больницу.

«Для помощи пациентам выехала комплексная бригада территориального центра медицины катастроф (хирург, нейрохирург, травматолог). Информация будет добавляться», – сообщили в минздраве.

Трасса в месте ДТП перекрыта.

Верхняя Пышма, Ольга Тарасова

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