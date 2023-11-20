Что будет с песнями «Моряк» и «Опиум для никого» после признания их пропагандой наркотиков

Накануне стало известно, что песни «Моряк» и «Опиум для никого» группы «Агата Кристи» признали пропагандирующими употребление наркотиков. Об этом сообщил через своего продюсера Антона Чернина один из лидеров группы Глеб Самойлов. «Почти тридцать лет награда искала героя! «Моряк» и «Опиум для никого» наконец признали пропагандой. Вчера перед концертом мне была неторжественно вручена грамота от милиционеров», – привел цитату Самойлова-младшего продюсер музыканта.

Песня «Опиум для никого» была записана в 1994 году, а «Моряк» – в 1996-м. Относительно первой Глеб Самойлов и ранее высказывался, что эта песня – ирония: «Что, не смешная песня? «Я крашу губы гуталином, я обожаю чёрный цвет…» Это издевательство над всеми нашими рокерами. В том числе и над самими собой», – говорил он в интервью журналисту Илье Стогову.

Главный нарколог УрФО Антон Поддубный, комментируя запрет, отметил, что от одного прослушивания одной песни, конечно, не сформируется желание попробовать запрещенные вещества, а тем более зависимость. «Дело в другом. Музыка формирует субкультуры, погружаясь в жизнь которых, человек неокрепший под постоянным давлением, в том числе и песен, может решить, что употребление наркотиков – это безопасно, раз об этом поют кумиры, у него может возникнуть желание попробовать», – сказал он «Новому Дню».

Пока что обе запрещенные песни есть и на музыкальных сервисах – «Яндекс.Музыка» и «VK Music», клипы доступны на видеохостингах YouTube, Rutube и других. Как правило, после признания музыки пропагандирующей наркотики она удаляется из ротации с радиостанций (что менее актуально для музыки, пик славы которой был почти 30 лет назад), а также блокируется на интернет-площадках.

Добавим, что законодатели рассматривают возможность ужесточения наказаний за треки, в которых есть пропаганда наркотиков. Особенное беспокойство, впрочем, у органов власти вызывают не рокеры, а рэперы. «С рэперами, которые поют на тему наркотиков, придется проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если они будут продолжать – будем сажать, куда деваться. Пусть готовятся тогда», – заявил замглавы МВД Игорь Зубов, выступая на заседании думского комитета по охране здоровья (цитата РИА «Новости»).

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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