Нарколог рассказал, как удаление песен про наркотики с сервисов повлияет на статистику потребления

В России с 1 марта 2026 года запрещена пропаганда наркотиков в музыкальных произведениях. С некоторых сервисов уже пропали культовые песни «Агаты Кристи» или «Ноля». Главный нарколог Минздрава России в УрФО Антон Поддубный прокомментировал это нововведение. «Среди молодежи есть лидеры общественного мнения, и с ними нужно считаться. Когда они говорят о психоактивных веществах, конечно же, это абсолютно недопустимо. Если даже нескольким несовершеннолетним в Свердловской области это будет полезно, это уже не зря», – подчеркнул он на пресс-конференции, отвечая на вопрос агентства.

Напомним, как писал «Новый День», песни «Моряк» и «Опиум для никого» группы «Агата Кристи» признали пропагандирующими употребление наркотиков еще в декабре 2023 года. Об этом тогда сообщил через своего продюсера Антона Чернина один из лидеров группы Глеб Самойлов.

Екатеринбург, Елена Сычева

