В полиции рассказали об утонувшей девочке: она ушла из гостей, не дождавшись маму

Следователи начали процессуальную проверку по факту гибели 8-летней девочки, утонувшей в Артемовском. По предварительным данным, семья на учете не состояла. Девочка была в гостях у подруги и должна была дождаться маму, но сама пошла домой, а по пути провалилась под лед.

«Сообщение о неожиданно пропавшем ребенке поступило в дежурную часть ОВД Артемовского 19 ноября в 18:30 от матери. В тот роковой день женщина около 13:00 привела свою малышку в гости к однокласснице, а сама со старшей дочерью ушла по магазинам. В 14:40 мать вернулась за девочкой, однако дочь к тому времени самостоятельно ушла домой, – рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. – Представители МВД незамедлительно организовали поисковые мероприятия. В ходе патрулирования в 19:49 обнаружили тело девочки примерно в 2-3 метрах от реки Бобровка, покрытой тонким льдом. При осмотре тела погибшей телесных повреждений не обнаружено. Малышка могла провалиться под лед в холодную воду, а самостоятельно выбраться из ледяного плена уже не смогла. Семья на учете в ПДН не состоит».

Следователи СКР проводят процессуальную проверку по факту гибели ребенка. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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