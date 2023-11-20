В Артемовском 8-летняя девочка провалилась под лед и утонула

В городе Артемовском восьмилетняя девочка утонула, провалившись под тонкий лед. Тело ребенка извлекли из воды спустя несколько часов.

Как сообщили в администрации Артемовского городского округа, накануне в 18:30 в местное отделение полиции поступило сообщение о пропаже девочки 2015 года рождения. Спустя полтора часа оперуполномоченный обнаружил тело ребенка в реке Бобровке всего в 20 метрах от жилых домов. Извлечь тело из воды смогли спустя несколько часов.

В ГУ МЧС по Свердловской области ранее неоднократно призывали людей не выходить на лед, и следить, чтобы дети не играли вблизи водоемов – лед еще недостаточно окреп.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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