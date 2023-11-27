За время ледостава на Урале утонули четверо взрослых и один ребенок

На свердловских водоемах идет процесс ледостава. Спасатели предупреждают, что из-за аномально теплой осени лед все еще слишком тонкий, и выходить на него пока нельзя.

Как рассказал начальник центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Кабаков, в октябре-ноябре из-за выхода на тонкий лед погибли пять человек, в том числе один ребенок (8-летняя девочка из Артемовского). Одного мужчину, провалившегося под лед, спасли в Верх-Нейвинске. В Екатеринбурге двое мальчиков, которые вышли на лед Исети, смогли выбраться сами.

Самыми опасными являются Исетское, Рефтинское, Белоярское водохранилища – в них сбрасывают теплую воду, которая подтапливает лед снизу.

Спасатель призвал взрослых не оставлять детей без присмотра. Рыбакам рекомендуется брать с собой «спасалки» – остро заточенные колышки, которыми в случае чего можно зацепиться за лед, а также веревку, которую можно бросить утопающему. Самое главное – не забывать, что лед становится достаточно прочным не раньше чем через трое суток устойчивой минусовой температуры. Его толщина должна достигать не менее 10 см.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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