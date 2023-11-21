Осужденного за взятку экс-чиновника выпустят по УДО

Бывшего главного архитектора Первоуральска Константина Гартмана, осужденного за взяточничество, выпустят по УДО.

Как сообщили в Свердловском областном суде, об этом ходатайствовала его защита, суд первой инстанции просьбу удовлетворил, но против выступил прокурор.

Теперь Свердловский областной суд изменил постановление суда первой инстанции, уточнив, что срок Гартману сократили на 1 год 11 месяцев 26 дней. Как уже сообщал «Новый День», с 13 марта 2016 года по 6 января 2017 года бывший главный архитектор Первоуральска получил взятку на общую сумму 250 тысяч рублей. Во время судебного разбирательства Гартман пояснил, что в 2016 году у него сложилось тяжелое финансовое положение.

По версии защиты, Гартман обратился к Лубенцову (местный застройщик) с просьбой дать ему денег в долг для оплаты ипотечного кредита, потому что у них были хорошие отношения. «За финансовую помощь Гартман Лубенцову ничего не обещал. Никаких обязательств в связи с занимаемой должностью на себя не брал. Общего покровительства по службе также не обещал», – зачитывал судья материалы дела. Тем не менее в 2019 году Гартмана приговорили к 8 годам строгого режима.

Первоуральск, Елена Владимирова

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