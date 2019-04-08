Экс главный архитектор Первоуральска брал деньги, чтобы выплатить ипотеку, – и получил 8 лет строгача (ФОТО, ВИДЕО)

Первоуральский суд вынес приговор Константину Гартману – бывшему главному архитектору города, который был обвинен в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, с 13 марта 2016 года по 6 января 2017 года начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Первоуральска получил взятку на общую сумму 250 тысяч рублей. Во время судебного разбирательства Гартман пояснил, что в 2016 году у него сложилось тяжелое финансовое положение.

Приговор Гартману

«Гартман обратился к Лубенцову с просьбой об оказании ему финансовой помощи для оплаты ипотечного кредита. К Лубенцову с данной просьбой он обратился, так как у него сложились хорошие личные отношения. Деньги для оплаты ипотеки у Лубенцова он просил в долг, намереваясь вернуть. Лубенцов согласился помочь. За финансовую помощь Гартман Лубенцову ничего не обещал. Никаких обязательств в связи с занимаемой должностью на себя не брал. Общего покровительства по службе также не обещал», – зачитал сегодня судья материалы дела.

Лубенцов – руководитель нескольких огранизаций, прокуратура называет его одним из основных застройщиков Первоуральска. Во время следствия и судебного разбирательства Лубенцов подтвердил, что к нему обратился Гартман. Судя по его показаниям, конкретную сумму чиновник не назвал, сказал, «сколько сможешь». Со своей стороны Гартман обещал общее покровительство в решении вопросов, связанных с получением разрешительной документации для организаций Лубенцова. Потому Лубенцов переводил от 25 до 50 тысяч рублей.

«Со своей стороны Гартман оказывал содействие для получения необходимых документов в срок, а также не допускал необоснованного затягивания сроков рассмотрения представляемых ими пакетов документов. То есть оказывал общее покровительство деятельности его организаций. Кроме того, за передачу Гартману денежных средств он имел возможность по звонку приехать к нему для решения общих вопросов без осуществления предварительной записи вне очереди», – в суде зачитывают показания Лубенцова. По делу он проходит как свидетель, к ответственности за дачу взятки привлечен не был. В суде Гартман свою вину не признал. С журналистами бывший главный архитектор Первоуральска говорить отказался.

Суд приговорил Гартмана к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления на 10 лет.

Адвокат осужденного Алексей Пупков заявил, что они планируют обжаловать приговор Первоуральского суда, так как считают, что Гартман невиновен.

Первоуральск, Владислав Тринько, Антон Отман

Первоуральск. Другие новости 08.04.19

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