Уральские феминистки устроят акцию протеста в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в ближайшую субботу пройдет акция протеста уральских феминисток. 26 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами. «На международном уровне в этом году он посвящен палестинским женщинам, но у нас в России сейчас своя актуальная повестка», – говорится в анонсе акции.
Феминистки Урала будут выступать против легализации побоев (закон о декриминализации семейного насилия, который действует несколько лет), а также против запрета абортов.
Екатеринбург, Елена Сычева
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