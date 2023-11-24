Екатеринбуржцам оставили только один гайд-парк

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев изменил список общественных мест, в которых свердловчане могут без согласования с властями собираться для выражения мнения по различным актуальным вопросам (так называемых гайд-парков).

По сравнению с редакцией списка от 2017 года новый документ сократился с 81 до 73 строк. Некоторые площадки были вычеркнуты. Под сокращение попала одна из таких территорий в Екатеринбурге – парк им. 50-летия ВЛКСМ (улицы Ясная – Шаумяна, площадь – 138 798 кв. м). Теперь в Екатеринбурге осталась только одна законная площадка для пикетов – сквер на проспекте Орджоникидзе на Уралмаше площадью 11,5 тысяч кв. м.

Первыми «жертвами» нового постановления стали уральские феминистки. В воскресенье, 26 ноября, они планировали провести в парке им. 50-летия ВЛКСМ акцию за ликвидацию насилия над женщинами. «На международном уровне в этом году он посвящен палестинским женщинам, но у нас в России сейчас своя актуальная повестка», – говорится в анонсе акции. Феминистки Урала будут выступать против легализации побоев (закон о декриминализации семейного насилия, который действует несколько лет), а также против запрета абортов. Они уже сообщили в своем телеграм-канале, что акция переносится на проспект Орджоникидзе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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