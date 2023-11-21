Согласительная комиссия рассмотрит вопрос о средствах на реконструкцию особняка под музей Воловича

Рабочая группа согласительной комиссии по областному бюджету-2024 подняла вопрос об увеличении расходов на реставрацию объектов культурного наследия.

Как сообщает пресс-служба заксо, депутаты обсудили необходимость реставрации объекта культурного наследия – ансамбля по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, 23-25. Ансамбль конца XIX века известен под названием «Дом купца Лебедева и дом крестьянина Панова» и знаменит благодаря искусной деревянной резьбе. В 2019 году было решено, что в особняке разместится музей выдающегося уральского художника Виталия Воловича (1928-2018). Уже тогда представители областного минкульта опасались, что реставрация памятника обойдется бюджету очень дорого.

Кроме дома купца Лебедева депутаты предложили отреставрировать Дом купцов Яковлевых – А.Е.Борчанинова (ул. 8 Марта, 18). Также среди предложений – строительство интерната для проживания талантливых учащихся Уральской специализированной музыкальной школы, приехавших на учебу из других городов.

Рекомендации рабочей группы переданы в согласительную комиссию.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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