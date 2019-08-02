Музей Воловича откроется в красивом историческом здании, но не раньше 2021 года

Музею выдающегося уральского художника Виталия Воловича уже подобрали помещение – в старинном особняке в центре города, но откроется он еще нескоро.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня рассказала журналистам министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. Музей разместится в памятнике культурного наследия регионального значения – ансамбле по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, 23-25. Ансамбль конца XIX века известен под названием «Дом купца Лебедева и дом крестьянина Панова» и знаменит благодаря искусной деревянной резьбе. Все это, как обещает министр, будет восстановлено – но не быстро. Проект реставрации памятника требует определенных согласований, кроме того, по признанию Светланы Учайкиной, «все это очень дорого». «Наверное, это будет даже не 2020 год. Но все равно мы это сделаем. Пока продумываем концепт музея», – сказала она.

По данным портала «Наш Урал», в 1980-е здания отреставрировали свердловские художники под руководством Льва Хабарова. Изначально они были изолированы друг от друга, для удобства их объединили, и здесь открылась единственная в городе вечерняя художественная школа для взрослых, основанная Павлом Хожателевым и носящая его имя. Адрес «Сакко и Ванцетти, 23» вскоре стал нарицательным – так называлась вторая после «Сурикова, 31» неформальная выставка, которая прошла в 1987 году. Позже на ее основе возникло творческое объединение художников с таким же названием. Художественная школа занимала здание до 2006 года, пока МУГИСО не потребовало непомерной арендной платы и не выселило художников. Потом несколько лет за памятником никто не следил, в не м поселились бездомные, и он постепенно разрушался.

Как уже писал «Новый День», художник Виталий Волович скончался в ночь с 19 на 20 августа 2018 года, на 91-м году жизни. Его произведения хранятся в музеях Екатеринбурга, Ирбита, в Третьяковской галерее и в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве, в Русском музее в Санкт-Петербурге, в Музее современного искусства в Кельне, в музее И.В. Гете в Веймаре, в других российских и иностранных музеях и в частных коллекциях. Известность ему принесли иллюстрации к средневековой литературе: «Слово о полку Игореве», «Ричард III», «Роман о Тристане и Изольде» и другим произведениям, например, к сказам Бажова. В 1956 году он вступил в Союз художников СССР. В 1973 году стал заслуженным художником РСФСР. С 2007 года – почетный гражданин Екатеринбурга. С 2016 года – Народный художник России.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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