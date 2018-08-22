Художник. Горожанин. Легенда. Уральский архив Виталия Воловича (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбург сегодня попрощался с Виталием Воловичем. На церемонию прощания с художником пришли около 500 человек, зал «Вознесения» был забит желающими почтить память известного горожанина. РИА «Новый День» в память о художнике публикует архивные документы о его жизни и творчестве.

Прощание с Воловичем

В архивах Свердловской области насчитывается более 40 документов Виталия Воловича – их около 10 лет назад художник сам подарил ГКУ «Центр документации общественных организаций Свердловской области». В архивах – фотографии работ художника, подборка публикаций прессы о нем, начиная с середины прошлого века, каталоги выставок, переписки с организаторами выставки, благодарности и грамоты. Виталий Волович передавал эти документы вместе со своей автобиографией.

«Один из моментов, который мы обсуждаем с теми, кто приносит нам документы, – просим написать автобиографию. Человек сам определяет, что для него важно отразить, что должно остаться в истории», – рассказала начальник отдела комплектования архивными документами ЦДООСО Анастасия Корзухина. «Основная профессия – книжный иллюстратор. Занимаюсь также станковой графикой и живописью», – описал себя художник.

Виталий Волович скончался в ночь с 19 на 20 августа, на 91-м году жизни. Его произведения хранятся в музеях Екатеринбурга, Ирбита, в Третьяковской галерее и в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве, в Русском музее в Санкт-Петербурге, в Музее современного искусства в Кельне, в музее И.В. Гете в Веймаре, в других российских и иностранных музеях и в частных коллекциях. Известность ему принесли иллюстрации к средневековой литературе: «Слово о полку Игореве», «Ричард III», «Роман о Тристане и Изольде» и другим произведениям, например, к сказам Бажова. В 1956 году он вступил в Союз художников СССР. В 1973 году стал заслуженным художником РСФСР. С 2007 года – почетный гражданин Екатеринбурга.

Люди до сих пор несут цветы к памятнику «Горожане». Скульптуру установили 10 лет назад, она была посвящена трем известным уральским художникам – Виталию Воловичу, Мише Брусиловскому и Герману Метелёву. До последних дней единственным оставшимся в живых из них был Виталий Волович.

Архивные материалы предоставлены ЦДООСО

https://newdaynews.ru/ekb/643096.html

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