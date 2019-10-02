Мэрию Екатеринбурга просят сделать исключение для установки мемориальной доски на дом художника Воловича (ДОКУМЕНТ)

Екатеринбургский депутат Дмитрий Николаев обратился к мэру Александру Высокинскому с просьбой установить памятную доску на доме-мастерской Виталия Воловича, умершего год назад.

Летом с этой инициативой в мэрию обращались родственники и друзья художника, но получили отказ. Согласно постановлению администрации, увековечить память выдающегося деятеля культуры и науки на топонимических объектах возможно не ранее чем через пять лет после смерти. Николаев указал, что в схожей ситуации с Эрнстом Неизвестным мэрия пошла навстречу горожанам. Тогда мемориальная табличка была установлена раньше положенного срока в виде исключения.

«Эскизный проект памятной доски Виталию Воловичу уже готов. Изготовление и установку берет на себя литейщик Иван Дубровин. Затраты из городской казны не потребуются», – отметил депутат. Аналогичное обращение Николаев направил на имя спикера гордумы Екатеринбурга Игоря Володина.

Мемориальную табличку предлагается установить на доме № 171 по улице Луначарского. Здесь, в мастерской, Виталий Волович работал последние 30 лет своей жизни.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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