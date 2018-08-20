Ушел из жизни художник Виталий Волович

Сегодня рано утром в Екатеринбурге на 91-м году жизни скончался заслуженный художник РСФСР, академик Российской академии художеств Виталий Волович. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городской думы.

Виталий Волович – один из самых известных художников, когда-либо живших и работавших в Екатеринбурге. Известность ему принесли иллюстрации к средневековой литературе: «Слово о полку Игореве», «Ричард III», «Роман о Тристане и Изольде» и другим произведениям, например, к сказам Бажова. В 1956 году он вступил в Союз художников СССР. В 1973 году стал заслуженным художником РСФСР. С 2007 года – почетный гражданин Екатеринбурга. Совсем недавно, 3 августа, город поздравил художника с 90-летним юбилеем.

Произведения Виталия Воловича хранятся в самых главных российских музеях, а также в Пражской национальной галерее, в Моравской галерее в Брно, в Музее современного искусства в Кельне, в музее И.В. Гете в Веймаре и во многих других государственных и частных собраниях.

РИА «Новый День» выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия Михайловича.

Фото: uralsky-rabochi.ru

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.08.18

Тайный референдум, предвыборные интриги и храм не по канону – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). / Макаровский мост снова закрыли для транспорта. / В Верхней Салде школьница жестоко избила ровесницу – СК начал проверку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»