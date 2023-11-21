«Это чудо, другого слова я не нахожу». На Урале закончили роспись храма, разрушенного большевиками (ФОТО, ВИДЕО)

В селе Новоипатово сегодня прошла праздничная служба в храме архангела Михаила – сегодня православные отмечают день архистратига небесного воинства. Торжественное богослужение возглавил Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Храм архангела Михаила в Новоипатово многие десятилетия был заброшен. Однако последние несколько лет благотворители активно занимались его восстановлением – и зимой 2022 года его освятили и провели первое богослужение. После начались работы по восстановлению внутреннего убранства храма, над которым работали десятки художников, приглашенных Фондом святой Екатерины. Вместо белых стен прихожане и гости сегодня увидели полностью расписанные стены и своды храма.

«Я был очень рад, увидев, что сегодня уже не планшеты с эскизами стоят, а есть результат. И результат замечательный. Можно и в лесу, под открытым небом молиться так, чтоб Господь был рядом, а можно и в таком храме лишиться присутствия Божьего. Но тут чувствуется сила творческого чуда. Я помню руины, которые были, я сюда прибыл первый раз в 2013 году, и то, что сейчас вижу – это чудо, другого слова я не нахожу. Самое главное, что люди во множестве сюда приезжают, приходят», – сказал владыка Евгений.

Художник Илья Фирулев напомнил, что проект помогали делать сестры Новотихвинского монастыря. На роспись ушло восемь месяцев. «Это первая большая служба, нашу работу оценивают не художники, а священнослужители и прихожане. Есть небольшое волнение, потому что как оценят нашу работу, что скажут», – заметил он.

Роспись храма архангеля Михаила

Как писал уже «Новый День», храм архангела Михаила появился в Новоипатово полторы сотни лет назад – «тщанием прихожан». Его заложили в 1861-м – в год реформы, которая освободила крепостных, и местные крестьяне поставили памятный знак царю Александру II Освободителю, который можно увидеть и сейчас. Храм был закончен быстро – уже в 1869 году. Приход проработал до 1925 года. Люди отметили праздник Воскресения Христова, а после Пасхи храм закрылся. Представители советской власти выгнали из дома последнего священника Василия Ляпустина, позже приговоренного к работам в лагерях, а сам храм разорили. В «Летописи Уральских деревень» есть эпизод об этом – когда с церкви сбрасывали колокол, пришлось разрушить часть стены, и, падая, благовест разбил паперть, но сам остался цел и долгое время еще стоял возле оскверненного храма.

«Видела, как разрушали церковь, много народу собралось. Женщины плакали. Василий Савельевич Селенских залез на колокольню. Снизу ему кричала Михеевна: «Слезай, тебя Господь накажет». А он раскачал колокол и тот, пробив проем, упал на крыльцо и поломал его. «Ох ты, бестужой, тебя Господь накажет. Да закроются твои глаза», – кричала Михеевна. А наутро по деревне передавали – ослеп Василий Савельевич», – приводит летопись слова местной жительницы Наи Луговых.

Большевики передали храм колхозу, и через некоторое время его стали использовать как зернохранилище. «Мама помнит, как в советское время церковь использовали как амбар для зерна. А я ее лет 30 наблюдаю, до восстановления там просто стены были полуразрушенные, потом решетки поставили, а затем уже и восстанавливать начали. Сделано и правда очень многое», – рассказывала «Новому Дню» екатеринбурженка Надежда, чье детство прошло в Новоипатово.

Храм был заброшен до 2004 года, а восстанавливать его решили в 2005-м. Работы шли медленно, каждый из желающих вносил свой вклад, но основная доля была сделана за последние полтора года, когда чаяния селян решил поддержать учредитель Фонда святой Екатерина Игорь Алтушкин. Сейчас при храме также действует воскресная школа для детей.

Отметим, что на службу в новый храм прибыли спортсмены из команды команды «Архангел Михаил», в том числе ее капитан Иван Штырков и экс-чемпион UFC Петр Ян. Штыркова после богослужения митрополит Евгений наградили архиерейской грамотой.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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