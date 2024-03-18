Уральские спортсмены встретили пост в старинном храме (ФОТО)

Бойцы клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков и Михаил Рагозин посетили богослужение в старинном уральском храме архангела Михаила в селе Новоипатово. Вместе с детьми из местного реабилитационного центра они молитвой встретили Великий пост. После службы, уже в трапезной, ребята получили подарки – спортивные футболки от бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Напомним, храм в Новоипатово был восстановлен практически из руин учредителями Фонда святой Екатерины. Его заложили в 1861-м, в год реформы, которая освободила крепостных, и местные крестьяне поставили памятный знак царю Александру II Освободителю, который можно увидеть и сейчас. Храм был закончен быстро – уже в 1869 году. Приход проработал до 1925 года. Люди отметили праздник Воскресения Христова, а после Пасхи храм закрылся. Представители советской власти выгнали из дома последнего священника Василия Ляпустина, позже приговоренного к работам в лагерях, а сам храм разорили. В «Летописи Уральских деревень» есть эпизод об этом – когда с церкви сбрасывали колокол, пришлось разрушить часть стены, и, падая, благовест разбил паперть, но сам остался цел и долгое время еще стоял возле оскверненного храма.

«Видела, как разрушали церковь, много народу собралось. Женщины плакали. Василий Савельевич Селенских залез на колокольню. Снизу ему кричала Михеевна: «Слезай, тебя Господь накажет». А он раскачал колокол и тот, пробив проем, упал на крыльцо и поломал его. «Ох ты, бестужой, тебя Господь накажет. Да закроются твои глаза», – кричала Михеевна. А наутро по деревне передавали – ослеп Василий Савельевич», – приводит летопись слова местной жительницы Наи Луговых.

Большевики передали храм колхозу, и через некоторое время его стали использовать как зернохранилище. «Мама помнит, как в советское время церковь использовали как амбар для зерна. А я ее лет 30 наблюдаю, до восстановления там просто стены были полуразрушенные, потом решетки поставили, а затем уже и восстанавливать начали. Сделано и правда очень многое», – рассказывала «Новому Дню» екатеринбурженка Надежда, чье детство прошло в Новоипатово.

Храм был заброшен до 2004 года, а восстанавливать его решили в 2005-м. Работы шли медленно, каждый из желающих вносил свой вклад, но основная доля была сделана за последние полтора года, когда чаяния селян решил поддержать учредитель Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин. Сейчас при храме действует воскресная школа для детей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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