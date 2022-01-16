На Урале на освящение восстановленного храма со 150-летней историей пришло все село (ФОТО)

Сегодня в селе Новоипатове освятили храм Архангела Михаила, который был практически полностью разрушен и заброшен за годы советской власти, но совсем недавно восстановлен.

Приезжал совершать чин митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, а на службе присутствовал глава совета Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин.

В восстановленном храме было не протолкнуться, сообщает корреспондент «Нового Дня».

Затемно люди шли к церкви, так что к началу службы в здании собралось не меньше пятисот человек. При том, что в самом Новоипатове живет не больше полтысячи человек, если верить последней переписи населения.

Храм архангела Михаила появился тут полторы сотни лет назад – «тщанием прихожан». Его заложили в 1861-м – в год реформы, которая освободила крепостных, и местные крестьяне поставили памятный знак царю Александру II Освободителю, который можно увидеть и сейчас. Храм был закончен быстро – уже в 1869 году. Приход проработал до 1925 года. Люди отметили праздник Воскресения Христова, а после Пасхи храм закрылся. Представители советской власти выгнали из дома последнего священника Василия Ляпустина, позже приговорённого к работам в лагерях, а сам храм разорили. В «Летописи Уральских деревень» есть эпизод об этом – когда с церкви сбрасывали колокол, пришлось разрушить часть стены, и, падая, благовест разбил паперть, но сам остался цел и долгое время ещё стоял возле осквернённого храма.

«Видела, как разрушали церковь, много народу собралось. Женщины плакали. Василий Савельевич Селенских залез на колокольню. Снизу ему кричала Михеевна: «Слезай, тебя Господь накажет». А он раскачал колокол и тот, пробив проем, упал на крыльцо и поломал его. «Ох ты, бестужой, тебя Господь накажет. Да закроются твои глаза», – кричала Михеевна. А наутро по деревне передавали – ослеп Василий Савельевич», – приводит летопись слова местной жительницы Наи Луговых.

Большевики передали храм колхозу, и через некоторое время его стали использовать как зернохранилище. «Мама помнит, как в советское время церковь использовали как амбар для зерна. А я ее лет 30 наблюдаю, до восстановления там просто стены были полуразрушенные, потом решетки поставили, а затем уже и восстанавливать начали. Сделано и правда очень многое», – рассказала «Новому Дню» екатеринбурженка Надежда, чьё детство прошло в Новоипатове.

Храм был заброшен до 2004 года, а восстанавливать его решили в 2005-м. Работы шли медленно, каждый из желающих вносил свой вклад, но основная доля была сделана за последние полтора года, когда чаяния селян решил поддержать Игорь Алтушкин. «Когда видишь старый сельский разрушенный храм, то это как вопросительный знак: «А кто? А что?". Раньше у людей были силы, чтобы построить на этом месте, а хватит ли у нас сил, чтобы сегодня снова наполнить его жизнью? То, что сил хватило, – мы это видим. И это появилось не само собой, а благодаря конкретным людям. Мы благодарим Фонд святой Екатерины и тех людей, которые собрались вокруг него, ведь они не только приобретают кареты скорой помощи для города и кислород для больниц, но и радеют о восстановлении храма в далеком селе Новоипатово», – сказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Сегодня после завершения чина освящения храма Архангела Михаила владыка поблагодарил строителей. Четверым вручили архиерейские грамоты, а ещё четверым – медали святой Екатерины второй степени. «Вы можете видеть, какую огромную работу проделали строители – храм полностью восстановлен. И сегодня у нас знаменательное историческое событие», – делится директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Кроме самого храма, в Новоипатово появилась и воскресная школа для детей, благоустроена территория и парковка. Через два года, после того как здание отстоится, внутри начнется роспись сводов и стен. Затем запланировано великое освящение храма.

«Этот храм как сердце нашего села, да и всех окрестных сел и деревень тоже. Было грустно видеть его в разрушенном состоянии. Сегодняшний день действительно праздник, потому что начинали восстанавливать храм сами жители. Душа радуется», – сказала жительница Новоипатово Светлана.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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