Вслед за храмом в уральском селе появились школа и теннисный клуб, на очереди – секции единоборств

В уральском селе Новоипатово вслед за реставрацией храма Архангела Михаила стали возрождаться и другие направления. Сначала появилась воскресная школа, где детей обучают основам православия, проводят познавательные уроки, беседы и мастер-классы. Затем открылся теннисный клуб. На очереди – секции по боксу и единоборствам. Помогает в этом Фонд святой Екатерины, учредители которого несколько лет назад поддержали восстановление разрушенного большевиками храма.

Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских поблагодарил попечителей Фонда за поддержку социальных и значимых проектов на территории, а директор благотворительной организации Александр Андреев получил звание почетного благотворителя.

«На протяжении нескольких лет Фонд святой Екатерины влияет на развитие инфраструктуры. Особенно это заметно в маленькой деревне Новоипатово, где установлен храм Архангела Михаила, сделана великолепная роспись. Жители и дети из соседних поселков ездят на службы, экскурсии. Огромное пространство вокруг храма изменило облик территории – такой проект является символом возрождения Новоипатово», – говорит Дмитрий Нисковских.

Сейчас Фонд святой Екатерины стал поддерживать и местный детский дом: его воспитанники теперь выезжают в Екатеринбург в музеи, на спектакли и тренировки. В минувшую субботу они побывали в Академии единоборств РМК, где звездный боец смешанных единоборств Ильяс Хамзин поделился с детьми своим жизненным опытом и профессиональными знаниями.

Екатеринбург, Елена Сычева

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