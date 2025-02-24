Меценаты вдохнули новую жизнь в село Новоипатово – глава Сысертского ГО Дмитрий Нисковских

Глава Сысертского ГО Дмитрий Нисковских поблагодарил меценатов, которые внесли большой вклад в развитие территорий городского округа. На торжественной церемонии особой благодарностью за оказание благотворительной помощи при реализации социально значимых проектов и мероприятий на территории округа, за вклад в развитие муниципалитета был отмечен Фонд святой Екатерины.

«Фонд святой Екатерины вдохнул в село Новоипатово какую-то новую жизнь. Восстановление храма Архангела Михаила и всё, что вокруг, всё стало совершенно по-другому. Сейчас, когда подъезжаешь к Новоипатово, ты издалека на возвышенности видишь храм, и на душе становится легко, появляется уверенность в том, что сельские территории будут жить и дальше развиваться. Как это и должно быть в России. Малые территории – это сила нашей страны. Огромное спасибо фонду за поддержку школы, детского дома, а также за то, что вы много раз протягивали руку помощи жителям округа, оказавшимся в сложной жизненной ситуации», – прокомментировал награду глава Сысертского ГО Дмитрий Нисковских.

Отметим, что в 2021 году Фонд святой Екатерины поддержал жителей села Новоипатово в стремлении возродить храм Архангела Михаила. И уже в ноябре 2024 года, по окончании всех работ по росписи и оформлению стен, состоялось его Великое освящение при участии митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.

С 2022 года при храме действует воскресная школа, в которой обучают основам православия, проводят познавательные уроки и мастер-классы. Также в селе начала развиваться сфера спорта: там был открыт клуб настольного тенниса, который могут посещать все желающие.

Сысерть, Елена Васильева

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