Владыка Евгений освятил старейший храм Урала (ФОТО)

Владыка Екатеринбургский и Верхотурский Евгений 21 ноября в праздник Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных совершил Великое освящение храма Архангела Михаила в селе Новоипатово Сысертского городского округа.

Старейшая святыня Урала была возрождена буквально из пепла силами местных жителей и Фонда святой Екатерины. История храма берет свое начало в 1862 году, когда был заложен первый камень. В 1930 году храм закрыли, а позже здание было уничтожено пожаром. В 2022 году оно вновь открыло свои двери для прихожан, а две недели назад стены и своды были полностью расписаны.

«Когда заходишь в храм, появляется какое-то ощущение нереальности. Кто видел этот храм десять лет назад, у того другого слова в голове, кроме как «мертвец», не возникало. Это руины, и могут ли эти руины, эти кости ожить? И любой здравомыслящий человек сказал бы: нет», – отметил владыка.

И действительно, кто следил за восстановлением храма, тот замечал, как месяц от месяца его облик менялся, а последние полтора года прихожане могли своими глазами видеть, как идет роспись, подниматься на строительные леса и общаться не только с настоятелем, но и с художниками.

«Храм как живой организм. Как ребенок родился, и каждый год ты видишь, как он меняется. Так и храм Архангела Михаила: сначала были стены, кирпичи, потом кровля. Каждый раз, когда я приезжаю, я вижу эти изменения. И сегодня поставлена точка, храм расписан. Ни одной лишней детали, ни одного пустого места, все наполнено смыслом. И сегодня мы освятили это место и попросили Божью благодать для тех, кто будет сюда приходить», – продолжил архипастырь.

После Божественной литургии владыка поблагодарил Игоря Алексеевича Алтушкина и его супругу Татьяну Анатольевну за помощь в восстановлении храма и другие добрые дела, а также сестер Ново-Тихвинского женского монастыря, строителей компании А1, художников и иконописцев, которые приложили руку к строительству храма во имя Архангела Михаила.

С момента возрождения святыни изменилась и жизнь села. Храм уже стал частью паломнического маршрута региона, а начиная со следующего года в Новоипатово будут проводить масштабный праздник в День чуда в Хонех, который отмечается 19 сентября.

«Такой прекрасный храм должны увидеть как можно больше христиан, и мы рады, что владыка благословил проводить 19 сентября большой крестный ход. Сейчас мы подумаем, как правильно все сделать и какую программу организовать. Но он точно украсит духовную жизнь нашего округа», – сказал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

Отметим, что, хотя сегодня рабочий день, в храме было несколько сотен человек, в том числе и спортсмены команды «Архангел Михаил», которые посещают службы с самого начала возрождения святыни.

Екатеринбург, Елена Васильева

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