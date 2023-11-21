Ушло в суд дело воспитательницы детского сада, в котором погибла девочка

Прокуратура направила в Кировский районный суд уголовное дело в отношении бывшей воспитательницы детского сада № 180, в котором в январе погибла 4-летняя девочка.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, женщину обвиняют по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Максимальное наказание по этой статье – три года лишения свободы.

Напомним, трагический случай произошел 25 января в детсаду № 180 Екатеринбурга, когда дети гуляли. Ранее сообщалось, что девочка играла на горке, зацепилась за конструкцию шарфом и повисла. Ребенка с асфиксией госпитализировали, но врачи не смогли спасти малышку. Однако, как выяснилось после проверки прокуратуры, шарф был ни при чем.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в полу горки отсутствовал брус. Девочка пролезла между оставшимися брусьями, застряла головой и «повисла в вертикальном положении». Самостоятельно выбраться она не смогла, а воспитатель заметила ее не сразу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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