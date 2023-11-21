В Нижнесергинском районе перекрыли три дороги из-за снегопада

Сотрудники ГИБДД временно перекрыли три автодороги в Нижнесергинском районе из-за неубранного снега.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, движение перекрыто на следующих участках:

– Нижние Серги – Михайловск – Арти со 2 по 69 км;

– обход г .Нижние Серги с 0 по 18 км;

– подъезд к г. Нижние Серги с 0 по 18 км от а/д Пермь- Екатеринбург.

Это сделано для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения. Ограничения будут сняты после приведения этих участков автодорог в соответствие с нормативными требованиями безопасности.

Нижние Серги, Елена Владимирова

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