Пермскую трассу закрыли для грузового транспорта

В Свердловской области закрыли еще одну дорогу из-за сильных снегопадов. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, временно ограничено движение грузового транспорта на федеральной трассе Р-242 Пермь – Екатеринбург со 160 по 352 км (от Ачитского района до Екатеринбурга).

ГИБДД призывает автолюбителей отказаться от поездок на личном транспорте до прекращения снегопадов. Экипажи ДПС несут службу в усиленном режиме. Водители, попавшие в беду на дороге, могут обратиться за помощью по номеру 112.

Напомним, ранее движение перекрыли на следующих участках:

– Нижние Серги – Михайловск – Арти со 2 по 69 км;

– обход г. Нижние Серги с 0 по 18 км;

– подъезд к г. Нижние Серги с 0 по 18 км от автодороги Пермь – Екатеринбург.

Сейчас снегопад наблюдается на западе, севере, в центральной и южной частях Свердловской области. На дорогах работает более 250 единиц дорожной техники.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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