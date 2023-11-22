Снег на трассах убирают более 300 единиц спецтехники. Закрытые накануне дороги открыли

В Свердловской области с утра над устранением последствий снегопадов работали 311 единиц спецтехники, в ближайшее время их число будет увеличено до 400, сообщили в ДИПе.

По информации Управления автомобильных дорог, уже задействованы 206 комбинированных дорожных машины, 37 автогрейдера, 40 автомобилей с отвалом, 28 единиц другой техники.

За минувшие сутки для борьбы с гололедом на дорогах было израсходовано более 4400 тонн пескосоляной смеси. Дорожные службы работают в усиленном режиме. Водителей призывают быть осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию и безопасный скоростной режим.

Сообщить об участках, которые нуждаются в уборке, можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83.

В УГИБДД отмечают, что движение по закрытым накануне участкам автотрасс в Нижнесергинском, Режевском и Красноуфимском районах было восстановлено еще вечером во вторник, 21 ноября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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