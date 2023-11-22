Север Свердловской области завалило снегом, в Екатеринбурге – гололед

Сильные снегопады минувшей ночью прошли почти по всей территории Свердловской области. Больше всего осадков выпало в северной части региона.

Как сообщает синоптик Алексей Пулин в своем телеграм-канале, утром 22 ноября высота снежного покрова достигла в Ивделе – 30 см, в Серове – 28 см, в Кытлыме – 24 см, в Верхотурье – 19 см. Но чем дальше на восток области, тем меньше снега. Так, в Нижнем Тагиле на данный момент фиксируется только 5 см снежного покрова, а в Екатеринбурге – 3 см.

По данным уральского гидрометцентра, поднимающийся с юга циклон выносит на Урал порцию тепла с районов Каспия и Средней Азии. Поэтому на юге Свердловской области, включая Екатеринбург, осадки могут выпадать в виде мокрого снега и даже ледяного дождя. Это приводит к образованию гололеда на дорогах.

Как ранее сообщал «Новый День», на региональных трассах сейчас работают 400 единиц снегоуборочной техники. Водителей призывают быть осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию и безопасный скоростной режим.

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